В Армении на высокогорье гранатометчики приступили к отработки техники поражения легкобронированных целей

Военнослужащие-гранатометчики мотострелковых и разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении, приступили к одиночной подготовке. Занятия проводятся опытными инструкторами с вновь прибывшими военнослужащими из числа гранатометчиков на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, на полигонах гранатометчики учатся стрелять из штатного вооружения из различных положений на минимальные и максимальные дальности по неподвижным и движущимся целям. На тактико-специальной подготовке новобранцы учатся вести разведку за условным противником, выявлять наиболее важные цели, определять дальность до них с использованием дневных и ночных приборов прицеливания и наблюдения.

Полевые занятия по одиночной подготовке продлятся в течение месяца, где 50 % учебных часов пройдет в ночное время суток.

К полевым занятиям по одиночной подготовке в «экстремальных» зимних горных условиях привлечено более 200 военнослужащих расчетов автоматических гранатометов АГС-17, гранатометчиков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.