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Елизавета II выбрала странный образ для встречи с африканцами


Британская королева Елизавета II надела для приема нигерийского посла и его супруги необычный наряд: платье цвета бордо с принтом в виде цветов, как передает Арменпресс, об этом сообщает The Telegraph.

Такой выбор костюма монарх, предпочитающая однотонные платья, сделала в соответствии с этикетом, поскольку посол и его жена пришли на официальный прием в своей национальной одежде такого же оттенка с белыми полосами и геометрическим орнаментом.



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