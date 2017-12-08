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Министр иностранных дел Армении встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии


В рамках 24-й сессии Совета министров ОБСЕ в Вене министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, министры затронули широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, обменялись мнениями относительно процесса реализации договоренностей, достигнутых между лидерами двух стран. 
В ходе встречи были обсуждены подготовительные работы взаимных визитов на высоком уровне.



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