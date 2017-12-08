Север-Юг: сроки вновь переносятся

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов расширить сотрудничество по строительству автотрассы “Север - Юг” с учетом эффективности программ, осуществленных в Армении при финансировании ЕИБ. Об этом заявил вице-президент ЕИБ Вазиль Гудак в ходе состоявшейся на днях встречи с премьер-министром Кареном Карапетяном.

Что касается самого проекта “Север - Юг”, то сроки сдачи в эксплуатацию автомобильной дороги в очередной раз переносятся. Основная причина, как поясняют в Министерстве транспорта, связи и информационных технологий, - процесс отчуждения земель, осуществляемый в ходе реализации второго и третьего транша этой масштабной инвестиционной программы.

Так, в зоне воздействия по траншу-2 находятся порядка 16 общин, где отчуждению подлежат около 935 земельных участков. Из них 15% находятся на стадии отчуждения в судебном порядке, в основном из-за отсутствия собственников из Армении или несогласия по поводу выплат компенсации за участки.

“Мы планируем, что до конца этого года по линии отчуждения земель по траншу-2 весь процесс будет окончен, что позволит в 2019 году завершить предусмотренные по этой программе стройработы. Что касается транша-3, то в зоне влияния находятся 12 общин, где отчуждению подлежат примерно 1100 участков. Из них около 20% находятся на рассмотрении в судебном порядке. Причины опять те же, что и в случае с траншем-2. Думаю, до марта 2018 года окончится и этот процесс, что позволит в третьем квартале 2019 года завершить работы по траншу-3”, - отметил заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Арман Хачатрян.

Однако, помимо объективных причин задержки реализации проекта, имеются также и субъективные, хотя, как заверил замминистра транспорта, их доля едва может составить 5%. В целом задержка произошла именно из-за процесса отчуждения земель и нахождения историко-культурных памятников в ходе проведения стройработ на восьмикилометровом участке строящейся дороги.

На сегодня работы по траншу-2 проведены на 40%, к концу этого года планируется довести их до 60%. Что касается транша-3, то объем выполненных работ составляет сейчас 17%, а до конца 2017 года достигнет 30%.

В общей сложности в рамках кредитного соглашения с Азиатским банком развития предусматривалось получить свыше 500 млн долларов, из которых в рамках первого транша уже реализовано около 60 млн. Что касается второго и третьего транша, то объем выделяемых средств равен примерно 330 млн долларов. На сегодня, по словам г-на Хачатряна, имеются порядка 170 млн долларов нереализованных средств, относительно которых Минтранс разрабатывает проект по строительству дороги Гюмри — Бавра, который в скором времени будет представлен на рассмотрение правительства.

“Работы по строительству идут в соответствии с запланированным графиком и завершатся в третьем квартале 2019 года. Что касается качества выполненных работ, то недавно министр транспорта дал распоряжение китайской компании, являющейся подрядчиком стройработ, переделать один из участков в связи с несоответствием качественным показателям”, - уточнил г-н Хачатрян. При этом он добавил, что, помимо предусмотренных по двум траншам средств, дополнительного финансирования из-за задержки сроков строительства не будет.

Лиана ГЕЗАЛЯН

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ