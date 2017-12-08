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Назван лучший актер года


Издание Vulture составило список из 10 лучших актерских работ 2017 года. Лидером стал американец Тимоти Чаламет, сообщает Арменпресс со ссылкой на Reuters.

Он исполнил роль 17-летнего Элио Перлмана в фильме «Зови меня своим именем» режиссера Луки Гуаданьино. На втором месте значится ирландская актриса Сирша Ронан. Ее отметили за участие в картине «Леди Птица» Греты Гервиг.

Замыкает тройку Уиллем Дефо. Двукратный номинант на премию «Оскар» в уходящем году снялся в драме «Проект "Флорида"» Шона Бейкера. В первую десятку также включили другую актрису из этой ленты — семилетнюю Бруклин Принс.

Кроме того, в топ-10 вошли такие артисты, как Джеймс Франко («Горе-творец»), Синтия Никсон («Тихая страсть»), Лори Меткалф («Леди Птица»), Дэниэл Калуя («Прочь»), Марго Робби и Эллисон Дженни (обе снялись в фильме «Я, Тоня»).

 



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