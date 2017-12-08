Туск: Брюссель и Лондон должны начать переговоры о транзитном периоде сроком два года

Брюссель и Лондон должны в январе "начать переговоры по транзитному периоду продолжительностью примерно 2 года" с момента выхода Великобритании из ЕС. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Брюсселе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он озвучил ряд жестких условий Брюсселя для второго этапа переговоров, в том числе, что в этот период Великобритания "должна будет выполнять все нормы ЕС, платить в бюджет и не участвовать в принятии решений".

"Я намерен рекомендовать главам государств и правительств [ЕС на саммите 14-15 декабря] начать переговоры о транзитном периоде продолжительностью 2 года. В этот период Великобритания останется членом единого европейского рынка, будет выполнять все нормы ЕС, включая бюджетные обязательства и новые законы, принятые в этот период. Великобритания будет находиться под европейским судебным надзором (Европейского суда юстиции - прим. ТАСС). Естественно, процесс принятия решений в ЕС будет осуществляться в этот период 27 странами сообщества, без участия Великобритании", - сказал он.





