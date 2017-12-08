В Армении начались сборы с авиа наводчиками ЮВО

Авиационные наводчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении принимают участие в начавшихся полевых сборах. Занятия проводятся в два этапа на высокогорном полигоне «Алагяз» и продут в течение 7 дней.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, на теоретическом курсе офицеры изучают тактико-технические характеристики истребительной и армейской авиации стоящей на вооружении российского соединения в Закавказье, условия применения авиационной техники и требования безопасности.

При отработке практических навыков, военнослужащие научатся наводить истребители МиГ-29, вертолеты Ми-8МТ, Ми-24П на различные цели с указанием курса по ориентирам и координатам, на больших и малых высотах и скоростях, в простых и сложных метеоусловиях в дневное и ночное время суток.

Также, офицеры научатся наводить авиацию в одиночном порядке, в составе пар и звеньев на наземные цели в составе разведывательно-ударных контуров. Для тренировки военнослужащие используют беспилотные летательные аппараты, позволяющие в режиме реального времени наиболее точно отслеживать нанесенные истребительной и армейской авиации соединения.

В сборах принимают участие более 100 военнослужащих, из числа штатных авиационных наводчиков российской военной базы ЮВО и более 50 единиц военной и авиационной техники.