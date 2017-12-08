8-го декабря состоялось очередное заседание в судебных слушаниях по делу об убийстве Гранта Динка. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

На очередном заседании в судебных слушаниях по делу об убийстве Гранта Динка было принято решение об освобождении пятерых подозреваемых по делу об убийстве Гранта Динка – сотрудников жандармерии Стамбула в тот период, Бекира Йокуша, Эджевита Эмира, Эмре Джингеза, Хаджы Шерифа Шимжека, Шерефа Атеша.

Решение об освобождении пятерых подозреваемых было принято на основании того, что на видеозаписи, служащей основанием для их задержания, не удалось их опознать и идентифицировать.

В качестве подозреваемых в судебных слушаниях по делу об убийстве Гранта Динка привлечено 85 человек.

Редактор армянской газеты “Акос, издающейся в Стамбуке, Грант Динк, был убит на пороге редакции 19 января 2017 г.



17 января 2012 г организатор убийства Ясин Айал был приговорен к пожизненному заключению, а исполнитель Огюн Самаст – к 22 годам.



В октябре 2014 г 5-ый суд Стамбула по тяжким преступлениям принял решение о новом расследовании дела. Всем обвиняемым было предъявлено обвинение в “создании и руководстве преступной группировкой или участии в ней”. Кроме этого, было принято решение о возбуждении уголовного преследования 9 лиц, занимавших в то время важные посты, в том числе бывшего начальника полиции Стамбула Джелаледина Джераха.

Следующие заседания в судебных слушаниях по делу об убийстве Гранта Динка состоятся в 2018 году, 29-30-го января и 1-2-го февраля.