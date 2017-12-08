При поддержке Ucom запущена онлайн-платформа интерактивных методов и дистанционного образования stem.am

На днях при поддержке компании Ucom, а также организаций “Центр программ STEM” и “Интернет-сообщество” в ванадзорской средней школе N24 им. Геворка Чауша была запущена онлайн-платформа интерактивных методов и дистанционного обучения stem.am. Портал является одним из основных направлений по развитию навыков STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics: наука, техника, инженерное дело, математика) во внеклассной образовательной среде. Целью проекта является создание новой модели развития навыков STEM путем эффективного сотрудничества между представителями образовательной, научной и бизнес сфер. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью компании Ucom.

“Проблема, с которой мы часто сталкивались и которую хотим решить посредством данного ресурса, частично решается при наличии интернета. Зачастую, когда мы посещаем инженерные лаборатории “Армат” в регионах и отдаленных населенных пунктах страны, то замечаем острый недостаток в преподавательском составе в школах. Данный сайт предназначен для восполнения пробела в знаниях, а также развития навыков у детей, проживающих именно в таких поселениях”, - сказал генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

“Одним из преимуществ программы STEM является то, что дети будут использовать компьютер не только для игры, но и для получения крайне важных знаний. То, что я не успела выучить, понять или воспринять во время урока физики или математики, могу найти на этом сайте дома, просмотреть несколько раз, осмыслить”, - отметила ученица ванадзорской школы N24 ум. Г. Чауша Милена Хоятян.

“Я ознакомилась с сайтом и могу выделить наличие материалов по естественным наукам. Важно, чтобы ученики имели возможность самостоятельно восполнить некие пробелы в знаниях, причем посредством армяноязычных видеороликов и пояснительных статей. Наряду с материалами по робототехнике и программированию можно найти и материалы по астрономии, которая к сожалению была исключена из школьной программы”, - пояснила Армине Чатинян, учитель информатики в ванадзорской школе N24 им. Г. Чауша.

“В рамках проекта будут действовать воскресные клубы по программированию, космологии, математике и проектированию летательных аппаратов. Уроки в воскресной школе, которые будут созданы на основе таких клубов, будут транслироваться по каналу STEM и будут доступны всем школьникам в Армении”, - добавил Айказ Багян, руководитель Центра программ STEM.