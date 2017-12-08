СМИ: в Таиланде у вице-премьера потребовали отчета о происхождении дорогих часов

Национальная антикоррупционная комиссия потребовала от вице-премьера Таиланда Правита Вонгсувана в 30-дневный срок отчитаться о происхождении дорогостоящих часов и кольца с бриллиантом, которые случайно были замечены у него на руке во время фотографирования кабинета министров. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщила газета Bangkok Post.

Скандальный снимок, вызвавший широкий общественный резонанс, был сделан несколько днями ранее во время общего фотографирования в Доме правительства. Закрывая глаза от яркого солнца, Вонгсуван обнажил запястье правой руки, продемонстрировав фотографам свои наручные часы дорогостоящей марки Richard Mille. Изображение моментально облетело социальные сети и попало практически во все общественно-политические издания Таиланда.

Как пишет Bangkok Post, стоимость часов вице-премьера может составлять до $370 тыс. Кроме того, на его руке также было замечено кольцо с крупным бриллиантом. Согласно экспертным оценкам, стоимость украшения составляет около $120 тыс.

Как сообщили в Национальной антикоррупционной комиссии королевства, данные предметы роскоши не были задекларированы вице-премьером, как того требует местное законодательство.

Генерал Правит Вонгсуван не только занимает должность вице-премьера, но также возглавляет и минобороны королевства. Наблюдатели называют его вторым человеком в правительстве после премьер-министра Праюта Чан-Очи.





