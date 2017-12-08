Два человека погибли в огне природных пожаров в Калифорнии

По меньшей мере два человека сгорели в результате природных пожаров, уже несколько дней бушующих на юге американского штата Калифорния, как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

Отмечается, что накануне пожарные зафиксировали два новых очага возгорания. Это означает, что сейчас пожары бушуют в шести отдельных районах в южной части Калифорнии.

Тела двух жертв были обнаружены примерно в 70 км к северу от города Сан-Диего, где было зафиксировано новое возгорание.

Общая площадь территории, разоренной огнем, составила уже более 57 тыс. га. В результате пожаров сгорели не мене 500 домов. Не менее 190 тыс. местных жителей эвакуированы.

Самый масштабный пожар, получивший название "Томас", охватил более 46 тыс. гектаров в округе Вентура. Пожарная служба штата предупредила жителей округа о существовании "большой вероятности сильного распространения огня", которая будет сохраняться, по меньшей мере, до субботы.

В четверг губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел режим ЧП в округе Санта-Барбара. Ранее режим ЧП был введен в округах Лос-Анджелес и Вентура.

По данным CNN, в операции по тушению огня участвуют около 5,7 тыс. пожарных, а также представители вооруженных сил США, в частности члены Национальной гвардии. Отмечается, что борьба с пожарами значительно осложняется сильным ветром и сухой растительностью в регионе.

Ранее сообщалось, что распространение огня привело также к перебоям с электроснабжением. Более 260 тыс. человек на юге штата остаются без электричества.