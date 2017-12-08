Карену Карапетяну представили перспективы развития «Севан Стартап Саммит»-а

В ходе состоявшегося в правительстве совещания премьер-министру Армении Карену Карапетяну представили перспективы и возможности развития «Севан Стартап Саммит»-а.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, было отмечено, что «Севан Стартап Саммит 2017» принял около 4000 участников и гостей из 23-х стран мира. Сумма закрытых в ходе «Севан Стартап Саммит 2017» сделок превысила 200 тысяч долларов, а призовой фонд превысил предусмотренные 40 тыс. и достиг 50 тысяч долларов. Выступающие в ходе саммита со стартапами команды имеют возможность днями общаться, знакомиться как друг с другом, так и с различными предпринимателями, специалистами и докладчиками, высококвалифицированными программистами и инвесторами из Армении и из-за рубежа.

В 2018 году планируется расширить географию Саммита и провести ряд мероприятий в различных странах мира под названием «Сисайд Стартап Саммит».

Премьер-министр Карен Карапетян приветствовал проведение мероприятия и подчеркнул, что правительство готово в различных вопросах оказать организаторам необходимую помощь.