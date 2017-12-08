Мэй заявила о безоговорочном выходе Великобритании из Евросоюза

Британия безоговорочно покидает Евросоюз, однако нацелена на глубокое партнерство и особые отношения с ЕС в будущем. Как передает Арменпресс, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе об итогах первой фазы переговоров по Brexit.

"В 2016 году граждане Британии заявили о выходе из ЕС. Великобритания безоговорочно покидает сообщество", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов, не возникли ли у нее сомнения, что идея Brexit была неверна.

"Великобритания теперь нацелена на глубокое партнерство и особые отношения с ЕС. Об этом - вторая фаза переговоров [которая откроется в январе]", - сказала она.

По словам Мэй, переговоры переходят во вторую фазу о безопасности и торговле. "Я приветствую переход переговоров во вторую фазу о будущих отношениях, вопросах торговли и безопасности", - сказала она.





