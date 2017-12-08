Депутаты Бундестага потребовали освободить Демирташа, который уже 13 месяцев находится в турецкой тюрьме

Депутаты Бундестага – Томас Опперман от СДП, Сара Вагенкнехт от Левых, Антон Хоффрайтер ор Зеленых, потребовали освободить сопердседателя прокурдской Демократической партии народов Селахеттина Демирташа, который уже 13 месяцев, как находится в заключении в Турции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Deutsche Welle.

Депутаты Бундестага подчеркнули, что содержание Демиртапа в неволе препятствует его депутатской деятельности. «Это политическое дело не может рассматриваться как юридически законный инструмент политической борьбы»,- сказано в заявлении. Судебные слушания по делам Селахаттина Демирташа, Фиген Юкседаг и Идриса Балукена начались 6-го декабря. На первом судебном заседании было принято решение о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Следующее судебное заседание назначено на 14-е февраля 2018 года. Демирташу грозит срок до 142 лет лишения свободы.

Из штаба прокурдской Демократической партии народов сообщают, что защитой Демирташа занимаются 1250 адвокатов, тогда как в здании суда в Синджане помещается всего лишь 20 человек.

В Турции были задержаны два сопредседателя крупнейшей оппозиционной прокурдской Демократической партии народов Турции (HDP), а также 12 депутатов из 59 от Демократической партии народов Турции. Селахаттин Демирташ был задержан в Диарбекире, полиция задержала сопредседателя партии Фиген Юкседаг в Анкаре.

Практически одновременно с сопредседателями были задержаны депутаты турецкого парламента от HDP, среди которых Зия Пир, Гулсер Йылдырым и заместитель сопредседателя партии Сырры Сурейя Ондер и др.

Из прокуратуры Диарбекира сообщают, что против задержанных ведется расследование по обвинению «в участии в террористичесих группировках, организации преступлений и террористической пропаганде». Фиген Юкседаг и Нурсель Айдоган были лишены депутатской непрокосновенности.