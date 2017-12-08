Температура воздуха на территории Армении понизится на 4-5 градусов

Днем 8-го декабря в северных районах Армении ожидается слабый снег. С 9-13 декабря ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, 8-го в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, ночью с 9-10 декабря температура воздуха постепенно понизится на 4-5 градусов. 12-13-го декабря температура воздуха постепенно повысится на 2-3 градуса.

В городе Ереван днем 8-го в отдельных местах возможен слабый снег. С 9-13 ожидается погода без осадков.