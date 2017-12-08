LG Display начинает массовое производство световых OLED-панелей

Южнокорейская компания LG Display объявила в пятницу о начале массового производства световых OLED-панелей пятого поколения на своем заводе в городе Куми. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии презентации нового продукта.

"Начало массового производства осветительных панелей на основе технологии OLED является важным поворотным пунктом в данной индустрии", - сказала журналистам вице-президент LG Display Пак Сон Су. Она отметила, что данный шаг позволит компании повысить качество продукции, одновременно снизив ее стоимость.

Новая производственная линия позволяет на начальном этапе производить 15 тыс. OLED-листов размером 1100 на 1250 мм и толщиной всего 0,41 мм. Постепенно объемы планируется наращивать.

Световые OLED панели обладают множеством преимуществ по сравнению с другими источниками света, уверяют представители LG Display. Первое из них - это большая площадь панели, что позволяет получить более мягкое и равномерное освещение по сравнению с обычными лампами и светодиодами. Кроме того, панели практически не выделяют тепла.

Еще одно большое преимущество OLED-панелей - их гибкость, и, соответственно, возможность придавать им практически любую форму. Разработкой уже заинтересовались представители автомобильной промышленности, производители бытовой техники, дизайнеры интерьеров и т.д.

Представители LG Display также представили бренд Luflux, под которым будут продаваться панели.

Согласно оценкам LG Display, среднегодовой темп роста (CAGR) мирового рынка осветительных OLED-панелей на протяжении следующего десятилетия составит 52%, а к 2026 году его объемы составят $2,2 млрд.



