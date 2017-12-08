Великобритания и ЕС договорились о переходе ко второму раунду переговоров о Brexit

Великобритания и Евросоюз пришли к компромиссу в рамках первого этапа переговоров о Brexit и готовы перейти ко второму этапу подготовки выхода Британии из состава ЕС. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Команды переговорщиков проделали тяжелую профессиональную работу в последние недели и месяцы... Результатом переговоров стал компромисс. Это были сложные переговоры как для Евросоюза, так и для Великобритании", - сказал он.

"Мы добились существенного прогресса в переговорах за последнюю неделю", - подчеркнул он.

Лондон и ЕС должны были согласовать основные условия Brexit, включая вопрос о границах (особенно в Ирландии), финансовых выплатах Великобритании европейским партнерам и правах граждан ЕС в Великобритании после Brexit до саммита ЕС 14-15 декабря.

Ране британские СМИ сообщали об обязательстве Лондона выплатить ЕС 60 млрд евро за Brexit. По расчетам Еврокомиссии, Великобритания должна выплатить средства до 2020 года, поскольку, находясь в составе ЕС, она обязалась участвовать в финансировании европейских программ, рассчитанных на 2014-2020 гг.