МЧС Армении сообщает, что по положению на 11:45 8-го декабря на территории Армении имеются закрытые и труднопроходимые дороги, местами на дорогах- гололед.

8-го декабря в некоторых областях ожидается слабый снег. 9-11-го декабря осадков не ожидается.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходим перевал Варденяц, закрыта дорога Сотк-Карвачар.

Труднопроходимы также дороги Горис-Хндзореск, Горис-Хознавар.

На дорогах в Котайке, Шираке, Лори и Сюнике - местами гололед.

В Раздане идет снег, в Горисе – туман.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта, кроме грузового.