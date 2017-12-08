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Назван главный цвет 2018 года


Исследовательский центр Pantone назвал главный цвет предстоящего года. Им стал фиолетовый оттенок Ultra Violet, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В компании отмечают, что оттенок 18-3838, символизирующий оригинальность, способен вдохновлять на творческие поиски.

Pantone определяет главный цвет предстоящих 12 месяцев с 2000 года. Зелено-желтый оттенок Greenery был признан цветом текущего года по версии компании.

 

 

 

 



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