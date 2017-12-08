Налбандян встретился в Вене с министром ИД Исландии

В рамках рабочего визита в Вену для участия в заседании СМИД ОБСЕ, министр ИД Армении Эдвард Налбандян провел встречу с министром ИД Исландии Гудлаугуром Тором Тордарсоном.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении, собеседники констатировали, что нынешний уровень отношений не соответствует имеющемуся потенциалу и необходимы совместные шаги для укрепления отношений в различных сферах.

Собеседники согласились в том, что подобные встречи и визиты могут способствовать углубления взаимовыгодного сотрудничества. Главы внешнеполитических ведомств обеих стран отметили важность расширения договорно-правового поля, создания механизма проведения консультаций между МИД двух стран,

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян и министр ИД Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон обменялись мнениями об углублении сотрудничества на международных площадках.

Собеседники обсудили перспективы стимулирования торгово-экономического сотрудничества и проведения бизнес-форумов.