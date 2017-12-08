Папа римский Франциск высказался за изменение молитвы "Отче наш". Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

По мнению понтифика, исходя из перевода молитвы на английский и ряд других языков, можно подумать, что "бог выбирает, ввести ли нас во искушение или нет".

"Это нехороший перевод, потому что делает намек на то, что бог провоцирует на искушение", — заявил папа римский.

Папа Франциск напомнил, что во Франции уже поменяли текст молитвы, который теперь гласит "не позволь нам поддаться искушению". В таком переводе, заметил понтифик, вся вина в искушении лежит на человеке.

Молитву "Отче наш", согласно Евангелию, дал своим ученикам Иисус Христос в ответ на просьбу научить их молитве. На языке оригинала молитва утрачена, и самые древние из сохранившихся текстов с ней написаны на древнегреческом койне.