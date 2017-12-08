Лидер Социал-демократической парии Германии (СДПГ) Мартин Шульц призвал к углублению европейской интеграции и созданию "Соединенных штатов Европы" к 2025 году. Слова политика приводит EU Observer, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Необходимо европейское конституционное соглашение, которое создаст федеральную Европу", — заявил Шульц.

Глава СДПГ сообщил о планах представить странам-членам Евросоюза соглашение для ратификации, и те участники блока, которые откажутся от документа, по мнению политика, должны будут покинуть ЕС.

Шульц выразил мнение, что только укрепленный союз сможет противостоять движению правых националистов, которое набрало силу в Германии, Австрии, Финляндии, Франции и Нидерландах.