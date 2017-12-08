Гражданин Азербайджана пытался перевезти в Барселону наркотики

В аэропорту города Барселоны были задержаны 46-летний гражданин Азербайджана и 56-летний гражданин Испании, которые пытались перевезти в Барселону кокаин. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Haqqin.az.

Сотрудники полиции аэропорта обратили внимание на странную походку старшего из товарищей. При осмотре на его ногах были обнаружены пакеты с кокаином.

Выяснилось, что подельники пытались доставить из Сан-Пауло в Барселону 2,7 кг кокаина.