У премьера-министра Армении Карена Карапетяна состоялось совещание по вопросам развития Ванадзора

У премьер-министра Армении Карена Карапетяна сегодня, 8 декабря, состоялось очередное совещание по вопросам развития города Ванадзор, в котором участвовали представители городского и областного руководства. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Были обсуждены возможности и перспективы основания в Ванадзоре фонда по примеру непубличного договорного специализированного инвестиционного фонда «Возрождение Кумайри», созданного с целью восстановления исторического центра

Гюмри.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил сформированной рабочей группе представить в ближайшее время соответствующее предложение.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил также о необходимости назначения конкретного ответственного лица в Фонде развития Армении, который будет координировать работы по разработке концепции и «мастер плана» развития города Ванадзора, улучшению общего вида, озеленения города, улучшению его инфраструктур, брендированию, а также разработке порядка десятка представляющих потенциальный интерес для инвесторов программ.