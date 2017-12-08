Следующим соперником Левона Ароняна является Уэсли Со: «London Chess Classic»

Следующий соперник Левона Ароняна в шестом туре «London Chess Classic» уже известен, это американский гроссмейстер Уэсли Со.

Как передает «Арменпресс», после 5 туров Левон Аронян набрал 2,5 очка. Лидирует Фабиано Каруана, который набрал 3,5 очка. По 2,5 очка набрали также Хикару Накамура, Максим Вашье-Лаграв, Магнус Карлсен.

В этом году в этом турнире принимают участие чемпион мира Магнус Карлсен, победитель турнира на Кубок мира, лидер армянских шахмат Левон Аронян, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Уэсли Со, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв, Вишванатан Ананд и Майкл Адамс.

1-11-го декабря проходит классический турнир. Призовой фонд - 300.000 долларов.