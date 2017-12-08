Для достижения успеха надо быть образованным и интеллектуальным боксером: Гор Ерицян
Члены сборной Армении по боксу продолжают успешно выступать на профессиональном ринге. Среди них - Гор Ерицян, который отпраздновал свою пятую победу на профессиональном ринге. Мы встретились с Гором Ерицяном, и в беседе с «Арменпресс», он рассказал нам о своих достижениях, проблемах, о разнице между любительскимм и профессиональным боксом.
- Как вы начали заниматься боксом?
- Боксом я начал заниматься с 12 лет, с 2006 года. Меня, по своим следам, привел сюда отец. До этого я занимался карате.
- Когда члены семьи занимаются одним делом, они либо прекрасно понимают друг друга, либо наоборот. Как в вашем случае?
- У нас все получается прекрасно, отец помогает мне во всем. Моя мать – одна из самых смелых в семье. Она не говорит «ой, мой мальчик», она всегда повторяет, что все будет хорошо.
- Каким был ваш последний соперник на профессиональном ринге?
- В последнем бою мне поменяли соперника, мне достался живущий в Мадриде грузин. Опытный спортсмен, участвовал в 32 боях. У меня все получилось легко – после 4-го раунда он прекратил поединок. Мне нужны бои с рейтинговыми боксерами – это помогает и мне набрать рейтинг.
- Вы, в числе прочих членов сборной Армении, принимали участие в международном турнире в Польше. Каким он был?
- Мне удалось добиться золотой медали на любительском ринге. Мы были довольны дружественной атмосферой на турнире.
- В чем разница между любительским и профессиональным боксом?
Разница – как между школой и университетом. Для достижения успеха надо быть образованным и интеллектуальным боксером. По моему мнению, 2 раундов не хватает для полного самовыражения. В профессиональном боксе надо много работать. Сейчас мы работаем с главным тренером сборной Армении Давидом Торосяном.
- Кого вы слышите на ринге – в общем шуме?
- Только тренера, слышу и остальных, но не обращаю внимания. Самое важное – связь со своим углом и тренером.
- Если бы не бокс, чем бы вы занимались?
- Затрудняюсь ответить, однако я учился в Институте физкультуры, имею профессию тренера.
- Боксеру надо быть талантливым или трудолюбивым?
- Талант нужен обязательно, однако без трудолюбия он не понадобится.
- Возможно ли, что мы увидим вас на Олимпийских играх в Токио, в 2020-м?
- С большой долей вероятности. Профессиональный ринг этому не препятствие.
- Расскажите о своих планах.
- Пока буду отдыхать, дней через 10 возобновлю тренировки. Буду ставить акцент на физической форме. В январе я планириюую поехать в США, на тренировки, возможно, проведу там бои.
- Несколько блиц-вопросов: Кофе или чай?
- Чай.
- Футбол или теннис?
- Футбол.
- Пицца или мороженое?
- Мороженое.
- Том или Джерри?
- Джерри.
- Али или Мейвезер?
- Мейвезер.
- Благодарю за беседу.
Интервью – Варвары АйрапетянФото – Татев Дурян и из личного Архива Гора Ерицяна.