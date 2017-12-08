Для достижения успеха надо быть образованным и интеллектуальным боксером: Гор Ерицян

Члены сборной Армении по боксу продолжают успешно выступать на профессиональном ринге. Среди них - Гор Ерицян, который отпраздновал свою пятую победу на профессиональном ринге. Мы встретились с Гором Ерицяном, и в беседе с «Арменпресс», он рассказал нам о своих достижениях, проблемах, о разнице между любительскимм и профессиональным боксом.

- Как вы начали заниматься боксом?

Боксом я начал заниматься с 12 лет, с 2006 года. Меня, по своим следам, привел сюда отец. До этого я занимался карате.



- Когда члены семьи занимаются одним делом, они либо прекрасно понимают друг друга, либо наоборот. Как в вашем случае?

- У нас все получается прекрасно, отец помогает мне во всем. Моя мать – одна из самых смелых в семье. Она не говорит «ой, мой мальчик», она всегда повторяет, что все будет хорошо.

- Каким был ваш последний соперник на профессиональном ринге?

- В последнем бою мне поменяли соперника, мне достался живущий в Мадриде грузин. Опытный спортсмен, участвовал в 32 боях. У меня все получилось легко – после 4-го раунда он прекратил поединок. Мне нужны бои с рейтинговыми боксерами – это помогает и мне набрать рейтинг.



- Вы, в числе прочих членов сборной Армении, принимали участие в международном турнире в Польше. Каким он был?

- Мне удалось добиться золотой медали на любительском ринге. Мы были довольны дружественной атмосферой на турнире.

- В чем разница между любительским и профессиональным боксом?



Разница – как между школой и университетом. Для достижения успеха надо быть образованным и интеллектуальным боксером. По моему мнению, 2 раундов не хватает для полного самовыражения. В профессиональном боксе надо много работать. Сейчас мы работаем с главным тренером сборной Армении Давидом Торосяном.

- Кого вы слышите на ринге – в общем шуме?

- Только тренера, слышу и остальных, но не обращаю внимания. Самое важное – связь со своим углом и тренером.

- Если бы не бокс, чем бы вы занимались?

- Затрудняюсь ответить, однако я учился в Институте физкультуры, имею профессию тренера.

- Боксеру надо быть талантливым или трудолюбивым?

- Талант нужен обязательно, однако без трудолюбия он не понадобится.



- Возможно ли, что мы увидим вас на Олимпийских играх в Токио, в 2020-м?

- С большой долей вероятности. Профессиональный ринг этому не препятствие.

- Расскажите о своих планах.

- Пока буду отдыхать, дней через 10 возобновлю тренировки. Буду ставить акцент на физической форме. В январе я планириюую поехать в США, на тренировки, возможно, проведу там бои.



- Несколько блиц-вопросов: Кофе или чай?

- Чай.

- Футбол или теннис?

- Футбол.

- Пицца или мороженое?

- Мороженое.

- Том или Джерри?

- Джерри.

- Али или Мейвезер?

- Мейвезер.

- Благодарю за беседу.

Интервью – Варвары Айрапетян

Татев Дурян и из личного Архива Гора Ерицяна.