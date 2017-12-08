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Мэй и Юнкер начали экстренную встречу по Brexit


Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер начали экстренную встречу, которая должна завершить 7-й раунд переговоров по выходу Соединенного Королевства из ЕС (Brexit). Как передает корреспондент ТАСС, Мэй прибыла в здание Еврокомиссии и без комментариев для прессы направилась на встречу с Юнкером, сообщает Арменпресс.

По сообщениям источников ТАСС из Брюсселя, сегодня стороны намерены завершить первую фазу переговоров по Brexit, продолжавшуюся 7 месяцев.



 

 

 



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