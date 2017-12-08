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На перекрестке проспекта Комитаса и улицы Шахсуваряна будет изменена организация движения транспорта


На перекрестке проспекта Комитаса и улицы Шахсуваряна с 8-го декабря будет изменена организация движения транспорта.

Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Изменение проводится во избежание пробок и скопления транспортных средств.

Таким образом, для автомобилей, двигающихся по проспекту Комитаса в сторону улицы Давида Анахта, на данном перекрестке будет запрещен разворот и левый поворот в сторону улицы Шахсуваряна.

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