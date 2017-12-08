На перекрестке проспекта Комитаса и улицы Шахсуваряна будет изменена организация движения транспорта

На перекрестке проспекта Комитаса и улицы Шахсуваряна с 8-го декабря будет изменена организация движения транспорта.



Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Изменение проводится во избежание пробок и скопления транспортных средств.Таким образом, для автомобилей, двигающихся по проспекту Комитаса в сторону улицы Давида Анахта, на данном перекрестке будет запрещен разворот и левый поворот в сторону улицы Шахсуваряна.