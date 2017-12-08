Премьер Польши подала в отставку

Глава правительства Польши Беата Шидло покинула свой пост, как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство Associated Press.

Ожидается, что преемником Шидло на этом посту станет нынешний вице-премьер страны Матеуш Моравецкий, отмечает AP со ссылкой на представителей правящей партии "Право и справедливость".

О решении покинуть свой пост Шидло сообщила во время заседания в штаб-квартире партии. AP отмечает, что часть однопартийцев Шидло выступала за ее отставку, так как считала, что это поможет придать новый импульс развитию экономики Польши.

Шидло занимала пост премьер-министра Польши с 2015 года. После того, как партия "Право и справедливость" получила большинство на парламентских выборах, она была выдвинута на этот пост и сформировала правительство.