Президент Турции Эрдоган провел телефонные переговоры с Папой Римским Франциском и президентом РФ Путиным

Президент Турции Эрдоган провел телефонные переговоры с лидерами различных стран по вопросу признания Иерусалима столицей Израиля, в частности, он говорил с Папой Римским Франциском, президентом РФ Путиным.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

В беседе с Путиным Эрдоган подчеркнул, что решение Трампа негативно скажется на ситуации в регионе.

Президент Турции Эрдоган поблагодарил Папу Римского Франциска за его энциклику о сохранении статуса Иерусалима.

Накануне президент Турции Эрдоган обвинил Дональда Трампа в том, что тот ввергает регион в огонь. Комментируя тот факт, что президент США Дональд Трамп 6 декабря объявит о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, Эрдоган сказал: «Это решение означает ввергнуть регион и мир в огонь. Эй, Трамп! Что ты хочешь сделать? Политические лидеры существуют не для того, чтобы сеять раздоры, а для примирения. Пусть не обижается, однако в среду (13-го декабря) я – как председатель Организации исламского сотрудничества (ОИС), созываю саммит».

Эрдоган заявил, что продолжает телефонные переговоры с лидерами различных стран по этому вопросу, в частности, он говорил с Папой Римским Франциском, президентом РФ Путиным, лидерами Германии, Испании, Франции, Великобритании.

Как сообщалось ранее, президент Турции Эрдоган провел в среду телефонные переговоры по этому вопросу с лидерами Малайзии, Туниса, Ирана, Катара, Саудовской Аравия, Пакистана, Индонезии, консультации с другими лидерами продолжаются.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил инициатором проведения чрезвычайного саммита лидеров стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) 13 декабря в Стамбуле в связи с готовящимся со стороны США признанием Иерусалима столицей Израиля.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп 6 декабря объявит о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Признание Иерусалима столицей Израиля будет ужасной ошибкой и нарушением международного законодательства. Иерусалим – это наша общая ответственность. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это красная черта для мусульман. Он опубликует приглашение лидерам стран ОИС собраться на чрезвычайный саммит в Стамбуле 13 декабря, чтобы скоординировать свои действия в ответ на этот шаг.Накануне Эрдоган заявил, что признание Иерусалима столицей Израиля со стороны США может привести к разрыву дипломатических отношений между Турцией и Израилем.

Ранее сообщалось, что министр ИД Турции Чавушоглу заявил, что предложение руководства США о признании Иерусалима столицей Израиля приведет к хаосу в регионе. Об этом министр ИД Турции Чавушоглу заявил во время встречи министров ИД стран НАТО в Брюсселе. «Это будет большой ошибкой. Вместо мира и стабильности, это приведет к хаосу в регионе. Позиция Турции в этом вопросе известна»,- сказал он.По его словам, эта инициатива США направлена не только против мусульманского мира, но и против мира в целом. Он сказал, что позицию Турции в этом вопросе он сообщил госсекретарю США Рексу Тиллерсону.

Ранее по этому вопросу высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В связи с готовящимся со стороны США признанием Иерусалима столицей Израиля, он сказал, что это приведет к разрыву отношений с США, назвав Иерусалим «красной линией» для мусульман.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп 6 декабря объявит о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.