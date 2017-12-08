НС Армении утвердил госбюджет Армении на 2018 год

На очередном заседании Национального Собрания Армении на голосование был вынесен проект закона «О государственном бюджете Республики Армения на 2018 год». Как передает «Арменпресс», проект закона РА «О государственном бюджете Республики Армения на 2018 год» принят соотношением голосов 64 «за» и 35 «против».

Фракции блока «Царукян» и «Елк» проголосовали «против».