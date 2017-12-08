Генсек ОДКБ посетил встречу глав МИД стран-членов ОБСЕ

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров принял участие во встрече глав МИД стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая прошла в Вене, как передает Арменпресс,об этом сообщила пресс-служба ОДКБ.

"Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров… принял участие в сессиях Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ и выступил на неформальной встрече министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ, проходившей в форме рабочего ланча. Впервые генсекретарю ОДКБ была предоставлена министерская трибуна ОБСЕ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Хачатуров дал оценку глобальным угрозам безопасности и стабильности в Европе, проинформировал глав делегаций о многоплановой деятельности ОДКБ по противодействию современным вызовам на континенте. Генсек организации подчеркнул готовность ОДКБ к дальнейшему усилению взаимодействия с партнерскими международными организациями, в первую очередь, ООН и ОБСЕ.