Земан поддержал решение Трампа по Иерусалиму

Глава Чехии Милош Земан, выступая в четверг вечером по TV Barrandov, выразил свою радость от того, что президент США Дональд Трамп принял решение переместить посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Президент США Дональд Трамп этим решением выполнил одно из своих предвыборных обещаний. От этого известия у меня большая радость. Ведь я сам во время посещения Израиля четыре года назад предлагал перенести посольство Чехии в Иерусалим. Если бы так случилось, мы были бы на этом пути первыми. Ну а теперь, раньше или позднее, видимо, будем идти по стопам США", — сказал Земан.

"Думаю, что это, прежде всего, шаг, который демонстрирует самоуверенную политику США, и это хорошо", — подчеркнул чешский президент.

Земан выразил также уверенность, что страны Евросоюза последуют в данном вопросе по пути США.