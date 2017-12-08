Лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС и ХСС) соберутся в среду, 13 декабря, в Берлине, чтобы обсудить возможное формирование "большой коалиции". Речь идет не о самих переговорах по созданию коалиции, а о предварительных консультациях по этой теме, сообщило в пятницу агентство DPA, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его данным, в обсуждении примут участие председатель СДПГ Мартин Шульц, лидер ХДС и канцлер Германии Ангела Меркель, председатель ХСС Хорст Зеехофер, главы фракций СДПГ и ХДС в Бундестаге Андреа Налес и Фолькер Каудер, а также лидер земельной группы ХСС в парламенте Александер Добриндт. По информации DPA, стороны наметят график будущих встреч.

В четверг съезд СДПГ переизбрал Шульца председателем партии и дал зеленый свет коалиционным переговорам с блоком Меркель.



