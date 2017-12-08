В Стамбуле, напротив консульства США, организовали акцию протеста в связи с решением Трампа по вопросу признания Иерусалима столицей Израиля. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Сотрудники службы безопасности консульства США предприняли необходимые меры. Собравшиеся делали заявления и призывы, направленные против США и Израиля. В частности, звучал слоган «Иерусалим будет не столицей, а могилой Израиля».

После проведения акции протеста пикетчики беспрепятственно удалились.

Турция жестко откликнулась на заявление Трампа по поводу переноса столицы Израиля в Иерусалим. С заявлениями по этому поводу выступили МИД Турции и некоторые официальные лица.

МИД Турции выразил обеспокоенность и тревогу по поводу «безответственного заявления» руководства США. «Призываем руководство США пересмотреть это неверное решение, которое может привести к крайне негативным последствиям»,- сказано в заявлении МИД Турции.

МИД Турции напомнило о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил инициатором проведения чрезвычайного саммита лидеров стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) 13 декабря в Стамбуле в связи с готовящимся со стороны США признанием Иерусалима столицей Израиля.

Как сообщалось ранее, президент Турции Эрдоган провел в среду телефонные переговоры по этому вопросу с лидерами Малайзии, Туниса, Ирана, Катара, Саудовской Аравия, Пакистана, Индонезии, консультации с другими лидерами продолжаются.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил инициатором проведения чрезвычайного саммита лидеров стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) 13 декабря в Стамбуле в связи с готовящимся со стороны США признанием Иерусалима столицей Израиля.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп 6 декабря объявит о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Признание Иерусалима столицей Израиля будет ужасной ошибкой и нарушением международного законодательства. Иерусалим – это наша общая ответственность. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это красная черта для мусульман. Он опубликует приглашение лидерам стран ОИС собраться на чрезвычайный саммит в Стамбуле 13 декабря, чтобы скоординировать свои действия в ответ на этот шаг.Накануне Эрдоган заявил, что признание Иерусалима столицей Израиля со стороны США может привести к разрыву дипломатических отношений между Турцией и Израилем.

Ранее сообщалось, что министр ИД Турции Чавушоглу заявил, что предложение руководства США о признании Иерусалима столицей Израиля приведет к хаосу в регионе. Об этом министр ИД Турции Чавушоглу заявил во время встречи министров ИД стран НАТО в Брюсселе. «Это будет большой ошибкой. Вместо мира и стабильности, это приведет к хаосу в регионе. Позиция Турции в этом вопросе известна»,- сказал он.По его словам, эта инициатива США направлена не только против мусульманского мира, но и против мира в целом. Он сказал, что позицию Турции в этом вопросе он сообщил госсекретарю США Рексу Тиллерсону.

Ранее по этому вопросу высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В связи с готовящимся со стороны США признанием Иерусалима столицей Израиля, он сказал, что это приведет к разрыву отношений с США, назвав Иерусалим «красной линией» для мусульман.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп 6 декабря объявит о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.