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Четырехдневка НС Армении. Ожидается голосование по госбюджету: Прямой эфир


В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались  88 депутатов.

В начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам, ожидается голосование по госбюджету Армении.

В общую  повестку второй сессии НС Армении шестого созыва включено 20 вопросов.



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