Четырехдневка НС Армении. Ожидается голосование по госбюджету: Прямой эфир
В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 88 депутатов.
В начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам, ожидается голосование по госбюджету Армении.
В общую повестку второй сессии НС Армении шестого созыва включено 20 вопросов.
- 12:22 LG Display начинает массовое производство световых OLED-панелей
- 12:08 Великобритания и ЕС договорились о переходе ко второму раунду переговоров о Brexit
- 12:00 Трамп о решении по Иерусалиму: я исполнил свое предвыборное обещание
- 11:54 Труднопроходим перевал Варденяц
- 11:44 Назван главный цвет 2018 года
- 11:41 Папа римский хочет изменить слова в молитве "Отче наш"
- 11:35 В Германии предложили создать "Соединенные штаты Европы"
- 11:18 Следующим соперником Левона Ароняна является Уэсли Со: «London Chess Classic»
- 11:17 Для достижения успеха надо быть образованным и интеллектуальным боксером: Гор Ерицян
- 11:04 Мэй и Юнкер начали экстренную встречу по Brexit
- 10:54 Премьер Польши подала в отставку
- 10:38 НС Армении утвердил госбюджет Армении на 2018 год
- 10:36 Генсек ОДКБ посетил встречу глав МИД стран-членов ОБСЕ
- 10:34 Земан поддержал решение Трампа по Иерусалиму
- 10:32 НС Армении в первом чтении принял законопроект о насилии в семье
- 10:30 Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта
- 10:28 Первые консультации о создании "большой коалиции" в ФРГ пройдут 13 декабря в Берлине
- 10:14 «Ереванский бестселлер» 4/89: в рейтинговой таблице - «Дневник Анны Франк»
- 10:04 От полуострова на Севане до туннеля – метель, видимость – 10 м
- 10:04 Четырехдневка НС Армении. Ожидается голосование по госбюджету: Прямой эфир
- 09:59 Предстоящие новости: 08.12.2017
- 09:56 Палестина отказалась принимать вице-президента США
- 09:47 На территории Армении имеются закрытые и труднопроходимые дороги
- 09:26 Европейские индексы - 07-12-17
- 09:25 Американские индексы выросли - 07-12-17
- 09:21 Цены на цветные металлы - 07-12-17
- 09:18 Цены на драгоценные металлы снизились - 07-12-17
- 09:15 Цены на нефть выросли - 07-12-17
- 08:20 Карен Григорян возглавляет турнирную таблицу Пенанг-Опен
- 08:08 Грант Мелкумян лидирует на Лондонском турнире «Fide open»
- 07.12-21:53 19 декабря состоится внеочередное заседание Национального Собрания Армении
- 07.12-20:47 Предстоящие на 8 декабря мероприятия
- 07.12-20:11 Области разработают годовые программы деятельности на основе представленных Премьер-министром показателей и направлений
- 07.12-19:49 Матч открытия Евро-2020 по футболу примет Рим
- 07.12-19:44 По итогам заседания Совета министров ОБСЕ принято Совместное заявление глав делегаций стран–сопредседателей Минской группы ОБСЕ
14:48, 01.12.2017
Просмотрели 1372 раз Удалить из эфира продажных журналистов: Союз армян России осудил антиармянскую волну в российских СМИ
16:54, 06.12.2017
Просмотрели 1369 раз Принятая в ЮНЕСКО заявка о традиции приготовления долмы не подразумевает принадлежности какой-либо нации
20:48, 01.12.2017
Просмотрели 1231 раз Президенты Армении и НКР провели рабочее совещание, посвященное последовательному повышению обороноспособности Армии обороны
15:17, 02.12.2017
Просмотрели 1144 раз Армянский депутат Сирии представила баронессе Кэролайн Кокс послевоенную ситуацию и процесс восстановления
16:18, 01.12.2017
Просмотрели 1097 раз Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание Президенту Румынии Клаусу Вернеру Йоханнису