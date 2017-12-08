Четырехдневка НС Армении. Ожидается голосование по госбюджету: Прямой эфир

В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 88 депутатов.

В начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам, ожидается голосование по госбюджету Армении.

В общую повестку второй сессии НС Армении шестого созыва включено 20 вопросов.