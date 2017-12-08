«Ереванский бестселлер» 4/89: в рейтинговой таблице - «Дневник Анны Франк»

Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет книга Наринэ Абгарян «Манюня», которую очень удачно перевела Наринэ Гижларян. Это пропитанный солнцем и запахами южного базара и потрясающе смешной рассказ о детстве, о двух девочках-подружках Наре и Манюне, о грозной и доброй Ба - бабушке Манюни, и о куче их родственников, постоянно попадающих в казусные ситуации. Это то самое теплое, озорное и полное веселых приключений детство, которое делает человека счастливым на всю жизнь.

Книга удостоена российской литературной премии «Рукопись года». Редактор – Роб Манукян.

На 2-м месте – книга Вардкеса Петросяна «Прожитые и непрожитые годы», в которую включены одноименная повесть «Прожитые и непрожитые годы» и рассказы серии «Почему цветы умирают рано?» . книга издана к 85-летию Вардкеса Петросяна. Составитель и редактор - Ашот Габриэлян.

На 3-м месте - книга «Последние свидетели» Светланы Алексиевич. Художественно-документальная книга белорусской писательницы впервые издана в 1985 году с подзаголовком «Книга недетских рассказов» (а в более поздних изданиях — с подзаголовком «Соло для детского голоса») составлена из воспоминаний людей, переживших Великую отечественную войну детьми, продолжая тему, начатую книгой «У войны не женское лицо». Составляет вторую часть художественно-документального цикла «Голоса утопии». По книге был снят документальный фильм «Дети войны. Последние свидетели».

Нобелевский лауреат по литературе за 2015 год белорусская писательница Светлана Алексиевич (1948) — всемирно известный белорусский прозаик, пишущий на русском языке. Автор прозы о Великой Отечественной войне, катастрофе в Чернобыле ("У войны не женское лицо", "Последние свидетели", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва" и другие).

На 4-м месте – новая книга Арама Аветиса «Слепая пунктуация». Книга состоит из частей «Книга 1․ Видимая слепота», «Книга 2․ Карта исчезающего города», «Книга 3․ Всеобщая история пунктуации»; сюда же включено послесловие молодого историка Ерванда Варданяна «Созвездие большого глаза». Редактор – Аркменик Никогосян.

На 5-м месте – новая книга фотографа Эдгара Арутюняна «Ненайденные ромашки», рассказывающая о сложных человеческих взаимоотношениях – любви, дружбе, предательстве. Это вторая книга автора, в которой он попытался раскрыть вопросы, находящиеся вне любовных отношений.

На 6-м месте – новая книга «Дневник Анны Франк». Судьба этой книги необычна. Она вышла в Голландии в 50-е годы, переведена на семнадцать языков, разошлась в миллионах экземпляров. Из нее сделали пьесы, кинокартины; о ней писали исследования. Это не роман прославленного писателя, это дневник тринадцатилетней девочки; но он потрясает читателя больше, чем мастерски написанные книги. Всем известно, что гитлеровцы убили шесть миллионов евреев, Анна Франк стала иконой как жертва нацистского террора.

Перевела и отредактировала Лусинэ Гамбарян.

На 7-м месте - «Избранные новеллы» Стефана Цвейга. В ней размещены самые интересные произведения автора, всегда пользующиеся популярностью.

На 8-м месте - «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры.

Это самое известное произведение автора, которое символизирует новый уровень романа 20-го века. Роман рассказывает о любви и необычных человеческих отношениях, о несовместимой двойственности души и тела, о действительных возможностях и проблемах их осуществления.

На 9-м месте – «Земля людей» Антуана де Сент-Экзюпери. Книга открывается очерком «Линия»; в ней автор вспоминает о начале работы на авиалинии «Латекоэр», подготовке к первому полёту и советах, которые накануне «боевого крещения» дал ему Анри Гийоме, уже изучивший самые сложные маршруты и посадочные площадки. История об отваге самого Гийоме включена в главу «Товарищи». Отправившись зимой в рейс через Анды, лётчик пропал на несколько суток; В кабине своей машины, обложившись почтовыми мешками, он долго пережидал метель, а затем в течение пяти дней без ледоруба и еды передвигался при сорокаградусном морозе через горные перевалы. Жизнь классика современной французской литературы Антуана де Сент-Экзюпери (1900-1944) оборвалась слишком рано. 31 июля 1944 года пилот не вернулся с боевого вылета. В одном из писем Сент-Экзюпери заметил: «Ищите меня в том, что я пишу». И это утверждение справедливо. Наследие писателя невелико по объему, но каждая строка его произведений, будь то роман о военных летчиках или сказка о маленьком принце, проникнута яркой индивидуальностью Сент-Экзюпери, дышит искренностью и любовью к людям. Перевод – Шушаник Тамразян, Редактор – Галя Ованнисян.

А замыкает наш список бестселлеров за эту неделюкнига журналиста Овика Афяна «Едоки мяса». Тематика книги – люди и корыстолюбие, книга рассказывает о том, как культ еды, корыстолюбие побеждают многир другие важные вещи. Редактор – Аркменик Никогосян.

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с 7-мью книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13), «Арт Бридж» (58-12-84) и «Зангак» (23-25-28).