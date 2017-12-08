Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 8-го декабря в Апаране, Спитаке, Раздане на дорогах идет снег. От полуострова на Севане до туннеля – метель, видимость – 10 м.

На дорогах в Арарате, Абовяне, Гаваре, Мартуни, Варденисе, Артик-Алагяз, Горис-Сисиан - местами гололед.

По причине метели частично закрыт перевал Варденяц.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении,остальные межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.