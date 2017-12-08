Предстоящие новости: 08.12.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

В Министерстве экономического развития и инвестиций Армении Фонд развития Армении и Программа развития ООН объявят о старте проекта по поддержке инвестиций.

Сегодня, 8-го декабря, состоится пресс-конференция замминистра финансов Давида Ананяна.

В Ереванском офисе ООН Армянский офис ЮНИСЕФ и посольство Болгарии подпишут соглашение о сотрудничестве.

Сегодня, 8-го декабря, состоится пресс-конференция замминистра культуры Артура Погосяна, представителей министерства Лусине Карамян, Анаит Мнацаканян и вице-мэра Гориса Менуа Овсепяна.

Сегодня, 8-го декабря, состоится научная конференция, посвященная 300-летию Конгрегации Мхитаристов на острове Святого Лазаря.

Сегодня, 8-го декабря, состоится пресс-конференция директора Офиса социальных услуг Первопрестольного Эчмиадзина, иерея Маркоса Мангасаряна и директора Информационной службы Первопрестольного Эчмиадзина, иерея Ваграма Меликяна.

В Ереванском офисе ООН состоится награждение победителей фотоконкурса «Добро в Армении».

В Министерстве спорта и по вопросам молодежи Армении состоится Заседание оргкомитета конкурса «10 лучших спортсменов года».

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