Палестина отказалась принимать вице-президента США

Палестинское руководство отказывается встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в знак протеста против американского признания Иерусалима столицей Израиля, цитирует местное агентство "Маан" высокопоставленного функционера правящего движения ФАТХ Джебриля Раджуба, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Пенс в декабре собирается с визитом в Израиль, который обычно совмещается с заездом на палестинские территории.

"Мы не будем принимать вице-президента США на палестинских территориях в ответ на признание оккупированного Иерусалима столицей Израиля", — сказал Раджуб, который входит в Центральный комитет ФАТХ.

Палестинцы протестуют против заявления президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства.