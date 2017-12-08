Европейские индексы - 07-12-17

МОСКВА, 8 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.36% и составил 13045.15 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.18% и составил 5383.86 пункта, британский FTSE снизился на 0.37% и составил 7320.75 пункта, российский MICEX снизился на 0.99% и составил 2103.15 пункта, а RTSI снизился на 0.79% и составил 1120.63 пункта.