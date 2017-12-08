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Карен Григорян возглавляет турнирную таблицу Пенанг-Опен


На открытом международном шахматном турнире Пенанг-Опен в Малайзии состоялись игры  5-го и 6-го туров.

Как передает «Арменпресс», после 6-го тура Карен Григорян набрал 6 очков и возглавляет турнирную таблицу Пенанг-Опен. 2 шахматиста уступают ему пол-очка и делят 2-3-е места.

В открытом международном шахматном турнире Пенанг-Опен в Малайзии принимают участие 134 шахматиста, в том числе, 7 гроссмейстеров и 18 мастеров международного класса.

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