19 декабря состоится внеочередное заседание Национального Собрания Армении
Правительство Армении предложит Национальному Собранию провести внеочередное заседание 19 декабря, в 11:00. Как сообщает Арменпресс, проект решения об этом был принят на заседании правительства.В повестку внеочередного заседания будет включено 14 вопросов.
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