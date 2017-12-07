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19 декабря состоится внеочередное заседание Национального Собрания Армении


Правительство Армении предложит Национальному Собранию провести внеочередное заседание 19 декабря, в 11:00. Как сообщает Арменпресс, проект решения об этом был принят на заседании правительства.

В повестку внеочередного заседания будет включено 14 вопросов.

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