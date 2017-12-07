Итоги 2017 года в ЕАЭС: рост производства и торговли, принятие Таможенного кодекса ЕАЭС 

В 2017 году многие отрасли реального сектора, торговля, транспорт продемонстрировали рост показателей. Были приняты решения, способствующие углублению интеграционных процессов, но нам необходимо сделать еще много решительных шагов, чтобы в полной мере заработали четыре свободы, зафиксированные в Договоре о ЕАЭС, – свобода передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, об этом заявил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, выступая на ежегодном мероприятии с участием американских и европейских деловых кругов. Его организаторами стали Евразийская экономическая комиссия, Американо-Российский Деловой Совет и Американская торговая палата в России.

Главным итогом года и одновременно наиболее ожидаемым событием 2018 года является вступление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС.

«Мы потратили много времени и сил на его подготовку. Я благодарен президентам и главам правительств наших стран, которые уделяли много времени и внимания рассмотрению ключевых положений кодекса, – отметил Тигран Саркисян. – Не менее важно и то, что этот документ был подготовлен совместно с бизнес-сообществом и в нем учтены позиции бизнеса».

«Фактически, это кодекс возможностей, полностью ориентированный на электронные технологии. В нем заложена новая логика взаимодействия бизнеса с государством и взаимного обмена данными», – уверен председатель Коллегии ЕЭК.

Новый кодекс юридически закрепляет возможность для представителей бизнеса совершать большинство требуемых операций через Интернет, взаимодействуя с информационными системами таможенных органов стран Союза. Кроме того, новое таможенное законодательство избавит участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) от необходимости представлять в обязательном порядке таможенному органу документы, на основании которых была заполнена электронная декларация. Предъявить их нужно будет только в тех случаях, когда сработают профили риска по решению информационной системы, а не сотрудника таможни, сообщил участникам встречи Председатель Коллегии ЕЭК.

Тигран Саркисян обратил внимание на то, что после вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС серьезно улучшится положение участников рынка, работающих в статусе уполномоченных экономических операторов. Кроме того, вводится механизм «единого окна». К 2021 году должны быть созданы условия, которые позволят участникам ВЭД однократно представлять государственным органам документы в электронном стандартизированном виде через одну точку входа.

Вторым итогом 2017 года, по оценке Тиграна Саркисяна, имеющим революционный характер, является принятие согласованной повестки цифровой трансформации экономик Союза. «Сложность принятого решения заключается в том, что в Договоре о ЕАЭС ранее не говорилось о «цифре» и у Комиссии не было полномочий в этой области. Но сегодня уже очевидно, что модернизация практически всех отраслей, рынков и систем управления невозможна без внедрения цифровых технологий и новой цифровой идеологии», – считает Председатель Коллегии ЕЭК.

Комиссия уже приступила к работе по реализации основных направлений цифровой трансформации экономик Союза. При ЕЭК создается цифровой офис, который будет работать с цифровыми инициативами стран Союза. В приоритетном порядке будут рассматриваться инициативы, связанные с развитием электронной торговли, цифровой инфраструктуры транспортных коридоров, использованием новых технологий в промышленной кооперации.

По мнению Председателя Коллегии ЕЭК, одной из наиболее актуальных тем является работа над созданием системы прослеживаемости в евразийском экономическом пространстве. «Мы ведем серьезную дискуссию о том, каков должен быть дизайн и архитектура этой системы на всех этапах движения товаров», – заявил Тигран Саркисян.

Порядка 40% решений Комиссии связаны с устранением барьеров, изъятий и ограничений, мешающих реализации принципа четырех свобод. «Это результат нашей недоинтеграции и относительной молодости нашего Союза, – считает Тигран Саркисян. – Мы выпустили «Белую книгу», в которой зафиксировали те препятствия, которые должны быть устранены, и с этим согласны все страны ЕАЭС. Однако есть еще много барьеров и ограничений, по которым идут серьезные дискуссии». Председатель Коллегии ЕЭК сообщил участникам встречи, что в ближайшие два года планируется снять еще 17 препятствий. Для этого разработаны специальные «дорожные карты».

Комментируя вопросы международного сотрудничества, Тигран Саркисян заявил, что важнейшим итогом работы по этому направлению стало завершение содержательной части переговоров по подписанию Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между государствами-членами ЕАЭС и Китаем. Особенностью этой работы стало то, что Комиссия вела диалог не только о торговом режиме, но и о минимизации нетарифных барьеров.

Председатель Коллегии ЕЭК отметил успешное завершение переговоров с Ираном и продолжение интенсивного диалога с Индией, Израилем, Сербией, Сингапуром и Египтом.

Важным шагом вперед можно считать начало технического диалога с Европейским союзом, уверен Тигран Саркисян. «Мы отмечаем, что лед тронулся и начались контакты на уровне департаментов двух комиссий, – заявил Председатель Коллегии ЕЭК. – Прежняя позиция ЕС заключалась в том, что они будут внимательно следить за тем, в какой степени мы будем придерживаться декларируемых нами канонов, какие институты создадим. Это очень осторожный консервативный подход. Однако сейчас позиция наших европейских партнеров меняется. И это меня радует».

Оценивая экономические итоги года, Тигран Саркисян отметил, что данные первых 8 месяцев 2017 года позволяют говорить о положительной динамике промышленного производства, которая составила 2,6% по ЕАЭС. При этом наибольший прирост отмечен в Кыргызстане – 26,4%. Рост сельскохозяйственного производства за январь-сентябрь 2017 года составил в целом по Союзу 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно выросли грузооборот, внешняя и взаимная торговля, в том числе и с США. За январь-сентябрь 2017 года экспорт из стран ЕАЭС в Соединенные Штаты вырос на 19,7%, а импорт в страны Союза – на 13,5%. В целом же товарооборот за 8 месяцев этого года достиг 18,5 млрд долл. США.

Завершая свое выступление, Тигран Саркисян заявил, что ожидания бизнеса и граждан всегда превышают возможности любых государственных и наднациональных структур. Однако Евразийская экономическая комиссия и национальные правительства стран Союза сегодня сконцентрировались на реализации ключевых задач для ускоренной модернизации экономик и повышения качества жизни граждан стран ЕАЭС, а позитивные данные о ситуации в экономике государств-членов позволяют оставаться оптимистами.