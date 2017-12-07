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В СЗТ Мегри будет инвестировано 130-150 млн долларов, будет создано около 1500 новых рабочих мест


Правительство Армении приняло решение о создании ЗАО «Свободная экономическая зона  Мегри», полномочия  по управлению которым переданы  министерству экономического развития  и инвестиций. Как сообщает Арменпресс, ЗАО «Свободная экономическая зона  Мегри» станет организатором свободной экономической зоны Мегри.

Ожидается, что в СЗТ будет включено около 50-70 компаний, которые внесут инвестиции в размере 130-150 млн долларов. Будет создано около 1500 новых рабочих мест. Объем экспорта составит 350 млн долларов.

Открытие СЗТ состоится 15 декабря.



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