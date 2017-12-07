В СЗТ Мегри будет инвестировано 130-150 млн долларов, будет создано около 1500 новых рабочих мест

Правительство Армении приняло решение о создании ЗАО «Свободная экономическая зона Мегри», полномочия по управлению которым переданы министерству экономического развития и инвестиций. Как сообщает Арменпресс, ЗАО «Свободная экономическая зона Мегри» станет организатором свободной экономической зоны Мегри.

Ожидается, что в СЗТ будет включено около 50-70 компаний, которые внесут инвестиции в размере 130-150 млн долларов. Будет создано около 1500 новых рабочих мест. Объем экспорта составит 350 млн долларов.

Открытие СЗТ состоится 15 декабря.