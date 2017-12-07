Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-12-17

ЕРЕВАН, 7 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 7 декабря, курс доллара США вырос на 0.37 драмa и составил 485.33 драм. Курс евро сократился на 1.31 драмa и составил 572.16 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 8.20 драм. Курс британского фунта вырос на 0.20 драмa и составил 649.37 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 25.51 драмa и составила 19718.42 драм. Цена серебра сократилась на 2.46 драмa и составила 251.45 драм. Цена платины сократилась на 160.72 драмa и составила 14152.57 драм.