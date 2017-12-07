Азиатские индексы - 07-12-17

ТОКИО, 7 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.45% и составил 22498.03 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.18% и составил 1786.25 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.67% и составил 3272.05 пункта, а HANG SENG вырос на 0.28% и составил 28303.19 пункта.