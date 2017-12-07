Решение президента США Дональда Трампа по Иерусалиму "может отбросить ближневосточный мирный процесс в темные времена". Как передает Арменпресс, об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Решение США может отбросить нас и весь ближневосточный мирный процесс в темные времена, которые мы пережили ранее, - сказала она. - Ситуация в этом регионе прямо влияет на безопасность во всем мире".





