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Могерини: решение Трампа по Иерусалиму может отбросить мирный процесс "в темные времена"


Решение президента США Дональда Трампа по Иерусалиму "может отбросить ближневосточный мирный процесс в темные времена". Как передает Арменпресс, об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Решение США может отбросить нас и весь ближневосточный мирный процесс в темные времена, которые мы пережили ранее, - сказала она. - Ситуация в этом регионе прямо влияет на безопасность во всем мире".





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