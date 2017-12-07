Лекарство от диабета может вылечить рак, выяснили ученые

Метформин, использующийся в лечении диабета 2-го типа, может подавлять беспорядочное деление раковых клеток, показало наблюдение канадских исследователей. Результаты представлены в журнале PLOS ONE, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты протестировали действие препарата на лабораторных мышах, которым пересадили человеческие раковые клетки, и выяснили, что препарат замедляет или блокирует рост опухоли, которая проявляла невосприимчивость к химиотерапии с использованием доксорубицина.

Исследователи утверждают, что метформин может способствовать тому, чтобы раковые клетки в молочной железе вновь стали реагировали на химиотерапию. На данный момент специалисты планируют продолжить исследование.

Ранее французские врачи выяснили, что ниволумаб, использующийся для лечения рака, также может подходить и для борьбы с ВИЧ.