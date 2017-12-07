Джонсон: Запад может принять участие в восстановлении Сирии, но только если Асад уйдет

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что Запад может принять участие в послевоенном восстановлении Сирии, однако лишь при условии проведения в стране выборов, итогом которых станет уход президента Башара Асада. Об этом он сказал, выступая в четверг в Лондоне с речью, посвященной борьбе с терроризмом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы должны коллективным образом вновь начать участвовать в процессе, потому что, в конечном счете, Сирию будут восстанавливать на западные деньги, но это может произойти только в условиях политического перехода от режима Асада, и при котором сирийские граждане, в том числе те 11-12 млн, что покинули страну, проголосуют за свое будущее на организованных ООН выборах", - сказал Джонсон.





